نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين 1443 .. حساب ولي الأمر

ننشر رابط نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ، حيث من المقرر أن تبدأ وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من اليوم الأحد الموافق لتاريخ 24 يناير 2021م في استقبال طلبات تسجيل طالب مستجد في نظام نور 1442، ويتم التسجيل للطلاب عبر موقع نظام نور المركزي 1442 من حساب قائد المدرسة أو من حساب نظام نور لولي الأمر 1442هـ.

وكانت قد وجهت الوزارة في تعميمها الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ كافة الإدارات التعليمية بجميع مناطق المملكة باعتماد التنظيم الجديد للتسجيل، وذلك لأهمية التهيئة المبكرة والاستعداد للتسجيل في الصف الأول للطلاب المستجدين وتيسيراً لقبولهم وانتظامهم بالمدارس، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط التسجيل في نظام نور 1442، وخطوات أو طريقة تسجيل طالب جديد من حساب ولي الأمر الشخصي.

نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين 1443

أعلنت وزارة التعليم عام عن إتمام تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي فقط عبر نظام نور التعليمي من خلال رابط التسجيل المحدد وفق نوع المستخدم والصلاحيات الممنوحة له من قبل الوزارة، كما أكدت على ضرورة التأكد من أن كافة الروضات الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية قد تم إضافتها في نظام نور 1442، ويتم التأكد من الإضافة من خلال الإدارات التعليمية.

أما عن روابط التسجيل المحددة من قبل وزارة التعليم على حسب نوع المستخدم وصلاحياته، فقد أعطت الوزارة صلاحية تسجيل طالب جديد لأولياء الأمور وقادة المدارس، ويتم تسجيل طالب جديد في نظام نور لولي الأمر عن طريق دخول موقع نور التعليمي المركزي الذي يتطلب الدخول إليه تعبئة البيانات (اسم المستخدم – كلمة السر).

ويتم من خلال حساب نظام نور لولي الأمر تسجيل الطلاب السعوديين الذين لديهم سجلاً مدنياً، وتسجيل الطلاب المستجدين غير السعوديين الجاملين فإقامة نظامية، بالإضافة إلى تسجيل الطلاب من أم سعودية وأب غير سعودي الجنسية.

رابط التسجيل في نظام نور المركزي الرسمي

يتم التسجيل في نظام نور لولي الأمر عن طريق الدخول إلى الحساب الشخصي والنقر على “تسجيل طالب جديد” أو تسجيل ابن جديد، ومن ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو المرفق بالمقال، ومن يرغب في الحصول على رابط نظام نور الرسمي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

نظام نور بالهوية فقط (noorresults). رابط نظام نور الموحد (noor.moe.gov.sa).

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور التعليمي

من يرغب في التعرف على طريقة التسجيل في نظام نور لولي أمر جديد أو كيفية تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور التعليمي أو خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور المركزي 1442هـ، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

ويمكنكم التعرف على مواعيد التسجيل في نظام نور 1442 للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 1443هـ من خلال موقعنا موقع ثقفني.