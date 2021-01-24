نشرة أخبار العالم| نافالني يشعل أول صدام أمريكي روسي بعهد بايدن.. اختطاف سفينة تركية.. قرار بريطاني جديد بشأن كورونا

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، حرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة.

ونستعرض أبرز الأخبار التي شهدتها الـ24 ساعة الماضية على النحو التالي: