رابط تسجيل الطالب في الأول ابتدائي بواسطة نظام نور noOR.SA

نوفر لكم رابط تسجيل الطالب في الأول ابتدائي من خلال بوابة نور الإلكترونية والتي أتاحتها وزارة التعليم السعودية، من اجل تقديم الخدمات للمواطنين السعوديين والخاصة بالمجال التعليمي في المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه الخدمات تسجيل الطلاب المستجدين ويكون ذلك من خلال إما حساب قائد المدرسة أو عبر حساب ولي الأمر، ولكن في اغلب الحالات يجب على ولي الأمر تسجيل ابنه وليس كل الحالات يتم قبول تسجيلها عبر حساب القائد، وعبرهذا التقرير نوضح آلية تسجيل الطالب في الابتدائي مع توفير الأوراق والمستندات المطلوبة وغيرها من تفاصيل التسجيل.

رابط تسجيل الطالب في الأول الابتدائي

تقوم وزارة التعليم السعودية بإتاحة تسجيل الطلاب المستجدين عبر الموقع الرسمي لنظام نور، ويكون ذلك في كل عام من هذا الوقت من السنة، ويشمل التسجيل المدارس الأهلية وخريجي الروضات والمدارس العالمية والحكومية والمطبقة للبرامج الدولية، ولكن كل فئة يختلف موعد تسجيلها عن الأخرى، وسيبدأ اليوم تسجيل الطلاب في مدارس القرآن الكريم، وكذلك يبدأ تسجيل طلاب الأول في المدارس العالمية والأجنبية والأهلية للسعوديين وللأجانب، بينما سيتم تسجيل باقي الفئات في أوقات مختلفة عن بعضها، ومن ضمنها تسجيل الخريجين من الروضات الحكومية والأهلية والتي يتم اعتمادها رسميا في نظام نور كل الجنسيات، ابتداء من الرابع من شهر شوال 1442 والآن إليكم جدول يوضح كامل الخطة الدراسية لتسجيل المستجدين في الصف الأول المرحلة الابتدائية.

يمكن أولاً التوجه الى موقع نظام نور ثم الدخول في الحساب الخاص بولي الأمر بالرقم السري واسم المستخدم العبور إلى صفحة تسجيل الأولاد واختيار عبارة “تسجيل طالب مستجد” ثم نقوم بكتابة الرقم التابع للإقامة إن كنت مقيما ورقم البطاقة الشخصية إن كنت مواطنا سعوديا قم على الفور بتحديد نوع القرابة بينك وبين الطالب حدد بعض المعلومات مثل العمل والجنسية ورقم الجواز ورقم السجل المدني ومصدر الهوية والاسم الأول الطالب اللغة العربية والانجليزية وباقي المعلومات الشخصية للطالب المراد تسجيله وبعد الانتهاء قم بوضع المستندات التي سيتم طلبها منك، والتي سيتم ذكرها في الفقرة المقبلة.

يتم طلب عدة مستندات لـ تسجيل طالب الأول الابتدائي وتختلف إن كان الطفل سعودي أو كان غير سعودي مقيم، ويكون الخلاف فقط في الإقامة إذا كان مقيما، وفيما يلي نتعرف على المستندات المطلوبة:

يتم طلب شهادة الميلاد المستخرجة للطفل عند ولادته

سيتم طلب أيضا بطاقة التطعيمات الخاصة بالطفل

سيُطلب سجل العائلة للمواطن السعودي

في حال كان الطالب يقيم سيتم طلب مستند الإقامة

ملاحظة: يجب إرفاق جميع المستندات بصيغة pdf، وإن كان غير ذلك يمكن تحويلها من خلال أحد المواقع الموجودة على شبكة الانترنت.

كيفية تسجيل الأبناء في نظام نور للمستجدينتعرف إلى الوثائق المطلوبة تسجيل طالب مستجد في الأول الابتدائي