الأوراق المطلوبة لتسجيل الابتدائي نظام نور 2021.. العمر المقبول لطلاب الصف الأول 1442-1443

مع بدء تسجيل الطلاب في نظام نور يبحث أولياء الأمور عن الأوراق المطلوبة لتسجيل الابتدائي داخل نظام نور الالكتروني كما يتم البحث أيضا عن تفاصيل التسجيل، من ضمنها السؤال عن العمر المقبول لطلاب الأول الابتدائي ، حيث سيتم التعرف على تفاصيل التسجيل منها العمر المقبول والأوراق المطلوبة وكذلك مواعيد التسجيل للمدارس بمختلفها ومنها الأهلية والعالمية والحكومية، وتسعى وزارة التعليم إلى تيسير عملية تسجيل الصف الأول عن بعد، كي يتم قبول طلاب الصف الأول في العام الدراسي المقبل. الأوراق المطلوبة لتسجيل الابتدائي عبر نظام نور لكي يستطيع ولي الأمر تسجيل ابنه في الصف الأول يجب عليه توفير مجموعة من المستندات، ومن أبرز هذه المستندات: شهادة الميلاد الخاصة بالطفل الذي تريد تسجيله في المرحلة الابتدائية من الصف الأول وأيضا يتم طلب كرت التطعيمات الخاص به كما ينبغي توفير سجل الأسرة للمواطنين السعوديين بالإضافة إلى توفير الإقامة للطالب المراد تسجيله في حال كنت مقيم يتم توفير هذه المستندات على شكل ملفات بصيغة pdf ويتم إدراجها ضمن استمارة طلب داخل موقع. الأوراق المطلوبة لتسجيل الابتدائي عبر نظام نور تعرف على مواعيد تسجيل المستجدين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم وباقي المدارس للصف الأول ابتدائي يبدأ التسجيل للسعوديين في المدارس الخاصة لتحفيظ القران الكريم والتي يتم فيها إجراء مفاضلة هذا بالنسبة للمدارس الحكومية ويستمر لأربعة عشر يوما، بدءاً من الحادي عشر من جمادى الثاني وحتى 24 منه 1442

يتم تسجيل الطلاب المستجدين السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأجنبية والعالمية والأهلية بدءا من اليوم الأحد، ويستمر حتى انتهاء الشواغر او سيتم إقفاله بكل الأحوال في التاسع عشر من شهر صفر 1443

وغير السعوديين في المدارس الأجنبية والعالمية والأهلية بدءا من اليوم الأحد، ويستمر حتى انتهاء الشواغر او سيتم إقفاله بكل الأحوال في التاسع عشر من شهر صفر 1443 يتم تسجيل الطلاب المستجدين الأول ابتدائي من أمهات سعوديات ومن آباء أجانب في المدارس الحكومية وتحفيظ القران التي لا يكون فيها مفاضله يوم الرابع عشر من شهر رجب 1442، ويستمر كما ذكر في الحالة السابقة

سيتم تسجيل الغير سعوديين والمعاملين كمعاملة السعوديين ومن هم “البلوش والتركستان والقبائل النازحة والطلاب من مجلس التعاون الخليجي وأولاد الدبلوماسيين وأبناء اليمنيين” بدءا من الرابع عشر من شهر شعبان، ويستمر كما تم التكلم عنه في الحالات الفائتة. أوقات تسجيل المستجدين في الصف الأول للخاضعين للنسبة المحددة وباقي الطلاب يتم تسجيل الغير سعوديين والذين يخضعون للنسبة المحددة والمقصود هنا من هو ولي امره يعمل في القطاع الحكومي، وبيدأ من يوم الخامس من شهر رمضان وينتهي كما تم الحديث عنه في الحالة السابقة

يتم تسجيل الخاضعين للنسبة المحددة من غير السعوديين والذين يعمل ولي أمرهم في القطاع الخاص بدءا من يوم التاسع عشر من رمضان 1442، وينتهي حتى تسديد الشواغر كما تم الحديث عنه في الحالات السابقة

وفيما يلي جدول موضح فيه كل المواعيد والخطة الزمنية لتسجيل المستجدين في الأول الابتدائي عبر رابط نظام نور. تعرف على مواعيد تسجيل المستجدين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم وباقي المدارس للصف الأول ابتدائيأوقات تسجيل المستجدين في الصف الأول للخاضعين للنسبة المحددة وباقي الطلاب

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