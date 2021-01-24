جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، إغلاق مطار بن جوريون، وذلك لمدة أسبوعين، لمنع دخول سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وكانت إسرائيل بدأت منذ أمس السبت، بتطعيم طلاب تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 عاما، ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك على هامش عودة الدراسة فى المدارس من جديد بعد توقفها بسبب الحجر الصحى الحالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إسرائيل تغلق مطار بن جوريون لأسبوعين لمنع دخول سلالات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.