الشرطة الهولندية تعتقل زعيم عصابة مخدرات آسيوية

قالت الشرطة الهولندية إنها اعتقلت الزعيم المزعوم لعصابة مخدرات آسيوية مدرج على قائمة المطلوبين الهاربين في العالم، وقد تم تشبيهه بزعيم المخدرات المكسيكي جواكين "إل تشابو" غوزمان.
وقال المتحدث باسم الشرطة الهولندية، توماس ألينج، إنه تم اعتقال، تسي تشي لوب، الكندي الجنسية، المنحدر من أصل صيني، يوم الجمعة، بناء على طلب من الشرطة الأسترالية التي قادت تحقيقا خلص إلى أن عصابته تهيمن على تجارة المخدرات في آسيا والمحيط الهادي، التي يبلغ حجمها 70 مليار دولار سنويا.
وأضاف ألينج إن من المتوقع تسليم تسي بعد مثوله أمام قاض، مضيفا أن الشرطة الهولندية اعتقلته دون وقوع حوادث في مطار سخيبول بأمستردام.
وظل تسي، وهو مدان سابق عاش في تورنتو، يتنقل بين مكاو وهونغ كونغ وتايوان في السنوات الأخيرة، وفقا لما ذكره ضباط مكافحة المخدرات من المناطق الأربع ووثائق اطلعت عليها رويترز من قبل.
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