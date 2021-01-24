انقاذ عامل من تحت الأرض بعد 14 يوما من انفجار بمنجم للذهب...

تمكنت فرق الإنقاذ في الصين من إخراج عامل منجم ذهب في شمال البلاد صباح اليوم الأحد، بعد أن ظل محاصرا، مع آخرين، تحت الأرض 14 يوما، في أعقاب انفجار وقع في ذلك المنجم.
وقالت السلطات الأسبوع الماضي إن الأمر قد يستغرق أسبوعين آخرين لإخراج عمال المنجم من تحت الأرض.
وتمكن عمال عالقون في منجم منهار للذهب شرقي الصين، من إيصال رسالة بعد أيام من الحادث، مفادها أن 12 من أصل 22 عاملا ما زالوا على قيد الحياة، في حين لم يتضح مصير الـ 10 الآخرين.
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