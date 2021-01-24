وسط إجراءات احترازية مشددة.. سوريا تبدأ الفصل الدراسي الثاني

بدأت سوريا، اليوم الأحد، الفصل الثاني من العام الدراسي في مدارس التعليم الأساسي والثانوي.

وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أوضحت الوزارة في بيان، أن مديريات التربية في جميع المحافظات أنجزت جميع الإجراءات اللازمة من تأمين المستلزمات وتوفير بيئة صحية آمنة حرصا على صحة التلاميذ والطلاب والأطر الإدارية والتدريسية.

وكانت وزارة الصحة السورية، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة السورية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصلت في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن، إلى 13557.

وسجلت أيضا وزارة الصحة في بيان لها، تعافي 71 شخصًا خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء الى 6989.

كما تم رصد 6 وفيات بالفيروس المستجد خلال الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 879.