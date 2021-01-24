كارثة تضرب لبنان.. تحذير شديد اللهجة بشأن إغلاق كورونا

حذرت مصادر طبية في لبنان، من خروج الوضع عن السيطرة بشأن زيادة الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" بسبب عدم إتباع المواطنين لإجراءات الإغلاق الشامل.
وأكدت المصادر الطبية لصحيفة "السياسة الكويتية"، خطورة الانفلات المتزايد في بعض المناطق من الإغلاق الشامل، وانعكاساته على زيادة حالات المصابين بوباء "كورونا" في المناطق اللبنانية، والتي لا زالت تسجل أرقامًا قياسية لا تدعو للاطمئنان.
وأشارت إلى أنه من المطلوب من الأجهزة الأمنية تشديد منع المواطنين من أي عدم إتباع كما ظهر في بعض المناطق، لأن أي تساهل في الأمر سيكون كارثيا.
وأعلنت السلطات الصحية في لبنان، أمس السبت، عن تسجيل 4.176 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و52 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت الوزارة الصحة العامة، أن إجمالى عدد الإصابات فيها بلغ 276.587 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2.280 حالة.
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