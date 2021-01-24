لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. هولندا تتخذ القرار الأصعب لمواجهة كوورنا

بدأت هولندا تطبيق أول حظر تجول على مستوى البلاد منذ الحرب العالمية الثانية؛ وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا.

ويحظر على المواطنين مغادرة منازلهم اعتبارا من الساعة 21:00 حتى الساعة 4:30 على أن يستمر هذا التدبير حتى التاسع من فبراير، وسيغرم أي مخالف 95 يورو، ويمثل هذا القرار الأصعب في البلاد بشأن الوباء حتى الآن.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد حظرت البلاد الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا وبريطانيا، حيث ظهرت سلالات جديدة من فيروس كورونا.

وبدوره، قال رئيس وزراء هولندا، مارك روته إن حظر التجول يهدف إلى حد كبير إلى احتواء المزيد من المتغيرات المعدية للفيروس.

واعتبر روته أن حظر التجول من شأنه تجنب إغلاق الزامي يومي، علمًا أن الهولنديين لم يضطروا منذ بدء الأزمة الصحية إلى تبرير تنقلاتهم.

وصوتت البلاد يوم السبت لصالح حظر التجول بين الساعة 9 مساءا و 4.30 صباحا. وبدأ حظر الطيران يوم السبت، مع حظر الطائرات القادمة من معظم الدول.

وقال روته، خلال مؤتمر صحفي متلفز: "هذا إجراء صعب للغاية لكننا في مفترق طرق، مؤكدا "البديل البريطاني لا يترك لنا بديلًا".

وكجزء من حظر التجول ، لن يُسمح إلا للأشخاص في حالات الطوارئ بالمغادرة خلال ساعات. وتشمل الاستثناءات من حظر التجول حالات الطوارئ الطبية، والعاملين الأساسيين في الحقول، وحيوانات أليفة تمشي مقيدة.

ومن المقرر تغريم المخالفين 115 دولارًا.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة إن جميع المسافرين الدوليين الذين يصلون بالطائرات أو القوارب يحتاجون إلى تقديم دليل على وجود اختبارين سلبيين لفيروس كورونا، والذي يجب إجراؤه قبل المغادرة مباشرة.

وفي وقت سابق، طلبت الدولة اختبارا سلبيا خلال 72 ساعة من السفر.

ومنذ منتصف ديسمبر، أعلنت لاهاي سلسلة من الإجراءات للحد من تفشي الفيروس فقد ظلت المدارس والمتاجر غير الضرورية مغلقة. وفي منتصف أكتوبر، تم إغلاق الحانات والمطاعم في جميع أنحاء البلاد. ومن المقرر أن تظل جميع هذه المرافق مغلقة حتى 9 فبراير على الأقل.