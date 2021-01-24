الرئيس الفنزويلي يعرب عن استعداده لفتح صفحة جديدة مع إدارة بايدن

أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن استعداده لفتح صفحة جديدة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، داعيًا إلى التأسيس لمسار جديد بعد سنوات من العلاقات المتأزّمة مع الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقال الرئيس الفنزويلي في كلمة أمام أنصاره في العاصمة كراكاس، وأوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد، "نحن على استعداد لسلوك مسار جديد في علاقاتنا مع حكومة جو بايدن تستند إلى الاحترام المتبادل والحوار والتواصل والتفهّم"، مضيفًا أنّه على استعداد لقلب الصفحة" مع الإدارة الأمريكيّة الجديدة.
كانت إدارة ترامب فرضت عقوبات اقتصاديّة عدّة على فنزويلا، تشمل حظرًا نفطيًّا لا يزال ساريًا منذ عام 2019، في محاولة لإطاحة نظام مادورو الاشتراكي الذي تصفه الولايات المتحدة بالمستبدّ .. وانقطعت العلاقات الدبلوماسيّة نهائيًّا بين كراكاس وواشنطن في 23 يناير 2019 إثر اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسًا موقّتًا لفنزويلا.
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