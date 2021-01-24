اتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتي: إلغاء 60 ألف تذكرة بسبب قرار تخفيض السعة التشغيلية لمطار الكويت

كشف عضو اتحاد مكاتب السياحة والسفر الكويتي عبد الرحمن الخرافي، عن إلغاء نحو 60 ألف تذكرة طيران بعد تطبيق قرار نخفيض السعة التشغيلية لمطار الكويت الدولي اليوم، واصفا القرار بـ (غير المدروس).

وتوقع الخرافي - في تصريح صحفي اليوم /الأحد/ - وصول أسعار تذاكر الطيران إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل إلغاء بعض الشركات للرحلات الجوية المجدولة، مشيرا إلى أن سعر التذكرة الواحدة سيصل إلى 1000 دينار للقادمين من بعض المحطات القريبة.

وأوضح أن قرار تعديل السعة التشغيلية لرحلات الوصول إلى مطار الكويت الدولي، بحيث لا تزيد على 35 راكبًا على متن كل رحلة اعتبارًا من اليوم /الأحد/؛ أشعل أسعار تذاكر السفر، التي ارتفعت بشكل جنوني؛ ليبلغ سعر الواحدة ألف دينار لمحطات قريبة، فضلًا عن إلغاء بعض شركات الطيران لرحلاتها المجدولة لانتفاء الجدوى الاقتصادية من التشغيل التجاري؛ ما أدى إلى إلغاء نحو 60 ألف حجز سفر.

وفي السياق ذاته، عزا مصدر كويتي مسؤول قرار الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، بتخفيض السعة التشغيلية لرحلات الوصول إلى ألف راكب يوميا، ابتداءً من اليوم وحتى 6 فبراير المقبل، مع استثناء ركاب العمالة المنزلية وركاب "الترانزيت"، وعدم تغيير السعات التشغيلية للرحلات المغادرة من الكويت، إلى انتشار فيروس "كورونا"، واكتشاف إصابتين به في الكويت قادمتين من بريطانيا، وهو ما دفع السلطات الصحية الكويتية، إلى زيادة إحكام الرقابة على كل القادمين، عبر فحصهم في المطار قبل دخولهم البلاد.

وشدد على أن جدولة الرحلات ستتغير، وقد تصل إلى 15 رحلة قادمة إلى الكويت فقط، بسبب إلغاء بعض شركات الطيران لرحلاتها الجوية إلى الكويت، لانتفاء الجدوى الاقتصادية من التشغيل التجاري، لافتا في الوقت نفسه إلى أن القرار قد يتم التراجع عنه، متى ما توافرت المختبرات الأهلية في المطار، وهو ما يتم التجهيز له حاليًا، متوقعا الانتهاء منه خلال أيام قليلة.