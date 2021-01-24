منصة مدرستي السعودية رابط تسجيل دخول وطرق حل الواجبات 2021

منصة مدرستي ومن خلال الرابط الرسمي للمنصة يتم توفير كافة الدروس الخاص بالمراحل التعليمية المختلفة وذلك بتوجيه وزارة التربية والتعليم وتكون تلقي الدروس عن بعد عبر المنصة الشهيرة داخل المملكة العربية السعودية وذلك مع بداية الأسبوع الثاني من الدراسة والتي تتم عن بعد والفصل الدارسي الثاني الخاص بالعام 1442 كما تم إتاحة طريقة حل الواجب في منصة مدرستي لمساعدة الطلاب ببعض الخطوات لكيفية حل الواجبات من خلال المنصة وتم الإعلان علي القناة الفضائية قناة عين التعليمية عن ما هو الجدول الخاص بالحصص لجميع المراحل التعليمية وأيضاً عن طريق رابط منصتي مدرستي في الصفوف من الأول الابتدائي حتي المرحلة الثانوية وتضمن ذلك بدايةً من الصف الأول الابتدائي وشمل الموضوع حتي السادس الابتدائي ، منصة مدرستي رابط تسجيل متاح عليه أيضاً جميع ما يخص المرحلة الإعدادية بدايةً من الصف السابع حتي مرحلة التاسع الإعدادي ، منصة مدرستي السعودية ، شملت أيضاً المراحل الخاصة بالثانوية العامة حيث شملت المراحل من العاشر حتي مرحلة الثاني عشر للثانوية كما أن وسائل أخري متعددة أيضاً تم إتاحة ذلك عليها حتي يكون هناك وسائل متعددة للتعليم عن بعد ومن خلال منصة مدرستي الواجبات تم إتاحة أيضاً الدروس التعليمية الخاصة الخاصة بالبرنامج الاختياري الذي يخص مراحل الثانية و الرابعة والسادسة .

منصة مدرستي رابط تسجيل الخاص بالعام الدراسي 2021 :-

رابط منصة مدرستي الرسمي الخاص بالمنصة والذي يتم البحث عنه كثيراً للتعرف علي كيفية ما هي الدروس التي تكون مع بداية كل يوم أحد من كل أسبوع ويتم في كل أسبوع توفير الرابط لكي ما يتم التعرف علي ما هو تم أضافته للمنصة سواء من الدروس أو من وسائل خاصة بالواجبات كما من خلال المنصة يمكن التعرف علي كمية ألأسئلة المتاحة علي المنصة كذلك الكثير من الأنشطة علي منصة مدرستي السعودية ويتم من خلال المنصة عمل الاختبارات المتعددة لكافة المراحل التعليمية وتم تحديد من وزارة التربية والتعليم مدة تصل إلي عشرة أسابيع لكي ما يستطيع الطالب في أي مرحلة أن يتلقى ما يخصه من دروس خاصة بمرحلته التعليمية وذلك لخاصية التعليم عن بعد وبعد ذلك ربما يتم صدور قرار جديد من وزارة التربية والتعليم فيما يخص هذا الشأن باستمرار التعليم عن بعد وفي مطل الأسبوع الأول من طريقة حل الواجب في منصة مدرستي تم تقييم الأمر من قبل وزارة التربية والتعليم وسوف يتم صدور قرار في نهاية الأسبوع العاشر من قرار الدراسة .

في الخطوة الأولي يتم التسجيل علي المنصة للتمكن من توفير الخدمات للطالب . في الخطوة الثانية يتم الدخول علي الحساب الخاص بكل طالب وبكل طالبة . في الخطوة الثالثة يتم الدخول علي القائمة الخاصة بكلمة حساب مايكروسوفت . في الخطوة الرابعة من خطوات تسجيل رابط منصتي مدرستي ومن الشاشة الرئيسية والضغط علي القائمة الجانبية . في الخطوة الخامسة عبر المنصة والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم يتم أختيار كلمة مقرراتي من القائمة . في الخطوة السادسة يتم اختيار ما هو المقرر المطلوب للطالب حتي يتم الاضطلاع عليها ومعرفة محتوياته . في الخطوة السابعة والتي تخص طريقة حل الواجب في المنصة يتم اختيار القائمة الخاصة بالواجبات والتعرف عليها من خلال القائمة الخاصة بها . في الخطوة الثامنة يتم عرض ما هي الواجبات المقررة علي الطالب لكي ما يقوم بحل هذه الواجبات . في الخطوة التاسعة بعد حل كافة الواجبات المقررة يتم الضغط علي كلمة النتيجة لكي ما يتم عرضها بعد التصحيح التلقائي من الواجبات ويتم ظهور النتيجة التي صححت بشكل تلقائي . في الخطوة التالية وهي الخاصة بإمكانية تحميل الملفات بصيغة PDF الخاصة بكل مادة لمراحل التعليم وتكون متاحة في أي وقت إذ ما أراد الطالب ذلك . في الخطوة النهائية يتم الضغط علي عرض الواجبات التي تم حلها ليتعرف الطلاب إذا ما كنت هناك ملاحظات متروكة بتعليمات عن الواجبات ليتعرف الطالب إذا ما كانت إجابته نموذجيه أم لا .

طريقة حل الواجب وما هي الخطوات لكيفية الحل علي المنصة :-

منصة مدرستي داخل المملكة السعودية العربية التي من خلالها يتم عرض كافة الخدمات المتاحة لجميع المراحل التعليمية سواء المراحل الابتدائية أو المراحل المتوسطة أو المراحل الثانوية كما تم إضافة خدمة حل الواجبات ومن خلال إشراف وزارة التربية والتعليم علي المنصة يتم صدور القرارات من خلالها أيضاً كمصدر معرفة خاضع للوزارة وتم إتاحة خدمة الواجبات .