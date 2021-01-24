عروض اسعار جيب رانجلر 2021 سبورت في السعودية

عروض اسعار جيب رانجلر 2021 سبورت تأتي بالعديد من المزايا والتسهيلات لعشاق الجيب نظرًا للمواصفات القياسية التي تتوفر في هذه السيارة التي يمكن وصفها بأنها عملاق الدفع الرباعي وتحظى بانتشار واسع لدى المستهلك السعودي، حيث يحتوى غطاء جيب رانجلر 2021 سبورت على أحد أقوى المحركات بالرغم من أنه بسعة 2 لتر فقط إلا أن نظام سيليك تراك للدفع الرباعي والمساعدات ذات التعامل العالي كل ذلك يجعلها واحدة من أقوى المركبات التي تعمل بكفاءة في الطرق الوعرة والجبلية سواء في الأرض الطينية أو الرملية أو حتى فوق الثلوج.

مواصفات جيب رانجلر 2021 سبورت

تأتي جيب رانجلر بمحرك سعة 2.0 لتر تيربو، 16 صماماً بقوة حصانية قصوى قدرها 272 حصانًا يولد عزم أقصى بقدرة 400 نيوتن في المتر، فيما يصل استهلاك الوقود إلى 13.4 كلم/ لتر من البنزين كما تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات

ونظام سيليك تراك للدفع الرباعي كما تتوفر السيارة إمكانية تشغيل بالبصمة وشاشة معلومات تعمل باللمس ومساعدات ذات تحمل عال وأرضيات موبار، أما عن وسائل الأمان فتأتي السيارة مع وسائد هواء أمامية (SRS) ونظام المساعدة في ثبات السيارة وكذلك نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS).

عروض اسعار جيب رانجلر 2021 في السعودية

يبلغ سعر جيب رانجلر 2021 سبورت في السعودية بدون قيمة الضريبة المضافة إلى قرابة 150 ألف ريال أما سعر جيب رانجلر شامل الضريبة المضافة فيصل إلى 172.500 ريال تقريبًا.

تقسيط جيب رانجلر 2021 في السعودية

يمكن الحصول على جيب رانجلر 2021 تقسيط في السعودية من خلال العديد من البنوك التي تقدم تمويل شراء سيارة جديدة سواء كان بنظام التمويل التأجيري أو نظام التمويل بالمرابحة ويتفاوت سعر جيب رانجلر تقسيط من شخص إلى آخر بحسب ظروف كل شخص.

عند تقسيط جيب رانجلر 2021 في السعودية يجب الأخذ في الاعتبار أن يتم رفع القسط الشهري وكذلك الدفعة المقدمة حتى لا يرتفع سعر تقسيط رانجلر لأن السيارة تعد واحدة من السيارات ذات السعر المرتفع نسبيًا ومع الأخذ في الاعتبار أن نسبة الفائدة السنوية التي يمكن فرضها من البنك تصل إلى 11 % فإن السعر سوف يصبح كبيرًا جدًا.