العراق: إجراءات أمنية مشددة حول مطار بغداد

جدة - نرمين السيد - اتخذت السلطات الأمنية فى العراق إجراءات أمنية مشددة، اليوم الأحد، عند نقاط التفتيش العادية والـ VIP المؤدية إلى مطار بغداد الدولى، تحسبًا لوقوع أى طارئ، حسبما أفاد مصدر أمنى رفيع المستوى.





ووفقًا لما نقله موقع "السومرية نيوز"، اليوم الأحد، أشار المصدر الأمنى، إلى أن "تفتيش المركبات والأشخاص الداخلين عبر الممر الخاص تتم باسلوب التفتيش اليدوى، والـK9"، لافتًا إلى أن أسلوب التفتيش السابق كان يتم باستخدام الـK9 فقط. وأوضح المصدر الأمنى، الذى لم فضل عدم ذكر اسمه، أن الإجراءات تأتى على خلفية ورود معلومات بشأن نوايا لاستهداف العاصمة، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات مستمرة حتى إشعار آخر.

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