المرصد السورى: تركيا تدفع بمزيد من القوات إلى إدلب

جدة - نرمين السيد - دفعت تركيا بمزيد من القوات إلى إدلب، بعد منتصف ليل السبت/ الأحد، حيث دخل رتل تركى جديد إلى الأراضى السورية، يضم 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودى مع لواء اسكندرون، شمال إدلب، متوجهًا إلى نقاط المراقبة فى جبل الزاوية.





وحسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، بلغ عدد الآليات التركية التى دخلت إلى الأراضى السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد فى مارس الماضى، نحو 8.140 آلية، إضافة إلى وجود 10 آلاف جندى تركى داخل الأراضى السورية. كما أشار المرصد فى بيانه، الصادر اليوم الأحد، إلى ارتفاع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التركية التى وصلت إلى منطقة "خفض التصعيد" إلى أكثر من 11.640 شاحنة وآلية عسكرية، وذلك خلال الفترة الممتدة من فبراير 2020 حتى اليوم. وأوضح المرصد أن تلك الآليات التركية كانت تضم "دبابات وناقلات جند، ومدرعات، وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص، ورادارات عسكرية".

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