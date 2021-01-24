بريطانيا توسع سلطات المجالس المحلية لتمديد عزل كورونا

جدة - نرمين السيد - عززت الحكومة البريطانية، أمس السبت، من قوانين العزل الصحى الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لمنح المجالس المحلية فى إنجلترا سلطة إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر والأماكن العامة حتى 17 يوليو المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "تليجراف" فى تقرير لها، اليوم الأحد.





وحسبما نقلت الصحيفة، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، أول أمس الجمعة، إن الحكومة لا يمكنها أن تفكر فى تخفيف قيود الإغلاق مع ارتفاع معدلات الإصابة فى الوقت الحالى، وإلى أن يكون لديها ثقة فى نجاح برنامج التطعيم.

وأوضحت الصحيفة أنه تم إجراء تغيير القوانين الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا فى إطار مراجعة أجراها وزير الصحة مات هانكوك، لتدابير العزل العام منذ يوم 3 يناير الجارى، لافتة إلى أنه كان من المقرر انتهاء تلك القوانين التى تسرى على إنجلترا فقط الأسبوع الماضى، إلا أنه تم تمديدها حتى يوم 17 يوليو، وهو موعد بدء العطلة الصيفية المدرسية.

يذكر أن بريطانيا سجلت حتى الآن أكثر من 3.5 مليون إصابة بوباء كورونا، ما يمثل أعلى خامس معدل للإصابات عالميًا، إضافة إلى نحو 96 ألف حالة وفاة.