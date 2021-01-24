واشنطن تسجل أول حالتى إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، تم تسجيل ما لا يقل عن 195 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا فى 22 ولاية أمريكية، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقد جرى أيضا تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد فى 60 دولة حول العالم، وذلك وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية مؤخرا.