إصابة 6 فى انفجارى عبوة ناسفة ولغم بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - انفجرت عبوة ناسفة ولغم فى أفغانستان، اليوم الأحد، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص على الأقل، حيث وقع الانفجار الأول فى العاصمة كابول، بينما جاء الانفجار الثانى فى إقليم ننكارهار.





وحسبما نقلت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، قال بيان للشرطة الأفغانية إن 3 أشخاص أصيبوا فى الانفجار الذى استهدف مركبة مدرعة فى منطقة "شاه شهيد" بالمنطقة الثامنة فى كابول، بتمام الساعة الثامنة من صباح اليوم، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. فيما أكد مسؤولون محليون، إصابة 3 مدنيين فى انفجار لغم بمنطقة الشرطة الرابعة بمدينة جلال آباد فى وقت سابق من اليوم، لافتين إلى استمرار التحقيق حول الحادث. وبحسب التقارير، لم تعلن أى جماعة بما فيها طالبان، مسؤوليتها عن أى من الانفجارين.

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