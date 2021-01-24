إطلاق سراح جميع القاصرين الذين شاركوا في مظاهرات غير مرخص لها في...

أعلنت المكلفة بشؤون الأطفال في موسكو، أولغا ياروسلافسكايا، أن جميع القاصرين المحتجزين خلال المظاهرات غير المرخص لها في موسكو، أمس السبت، أُطلق سراحهم وعادوا إلى عائلاتهم.
وصرحت مفوضة شؤون الأطفال في روسيا آنا كوزنتسوفا، أنه تم اعتقال حوالي 300 مراهق خلال التجمعات التي شهدها عدد من المدن الروسية، بينهم حوالي 70 في موسكو، وحوالي 30 في سانت بطرسبرغ.
وقد أعرب الكرملين في وقت سابق عن رفضه لدعوة بعض الأطراف الأطفال للخروج والمشاركة في التجمعات، وطلب من الأولياء حماية أطفالهم.
بدورها أعربت المكلفة بالدفاع عن حقوق الطفل في موسكو، ياروسلافسكايا، عن رفضها بشكل قاطع "إشراك الأطفال في الألعاب السياسية".
وشهدت موسكو ومدن روسية أخرى، أمس السبت، تجمعات دعا إليها أنصار الناشط والمعارض الروسي أليكسي نافالني، وشارك فيها مئات الأطفال والقاصرين.
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