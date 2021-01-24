ما كشفوه كان خطيرًا.. مصادر تفضح خطط ترامب في آخر أيامه

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن الرئيس السابق دونالد ترامب فكر في استبدال القائم بأعمال النائب العام بمسؤول آخر كان على استعداد لمتابعة مزاعمه التي لا أساس لها بشأن تزوير الانتخابات.

وكشفت الصحيفة الأمريكية أن الأمر لم يكن يقف عند هذا الحد بل يتعداه لأن يطالب المسئول الذي كان ينتوي ترامب تعيينه بأن يدفع وزارة العدل إلى مطالبة المحكمة العليا بإبطال فوز الرئيس جو بايدن الرئيس المنتخب الجديد، الذي تم تنصيبه وحلفه اليمين ونائبته يوم الأربعاء الماضي في الـ20 من يناير الجاري.

ونقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر ، قالت الصحيفة إن الجهود التي بُذلت في الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترامب فشلت بسبب مقاومة قضاة رفضوا اعتبار مطالبات ترامب هراء لا أساس له من الناحية القانونية ولن يعتد به أمام المحكمة العليا.

هدد مسؤولون كبار آخرون في وزارة الخارجية في وقت لاحق بالاستقالة إذا قام ترامب بإقالة النائب العام القائم بأعمال النائب العام السابق آنذاك جيفري روزن ، حسبما قال العديد من الأشخاص المطلعين على المناقشات للصحيفة.

ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق من قبل الصحفيين.

رفض كبار المسؤولين بمن فيهم روزن والمدعي العام السابق ويليام بار والمحامي العام السابق بالإنابة جيفري وول رفع دعوى أمام المحكمة العليا ، وخلصوا إلى أنه لا يوجد أساس للطعن في نتيجة الانتخابات ولم يكن للحكومة الفيدرالية أي مصلحة قانونية في فوز ترامب أو بايدن.

وقال هؤلاء الأشخاص إن مستشار البيت الأبيض آنذاك بات سيبولوني ونائبه باتريك فيلبين عارضا أيضًا فكرة ترامب التي روج لها محاموه من خارج البيت الأبيض مثل رودي جولياني.

بعد أن فشلت خطته بالتوجه للمحكمة العليا ، بحث ترامب في استبدال روزن بجيفري كلارك ، حليف ترامب الذي أعرب عن استعداده لاستخدام سلطة الوزارة لمساعدة ترامب على مواصلة معاركه القانونية الفاشلة للطعن في نتائج الانتخابات ، حسبما قالت المصادر للصحيفة.

وكشف أشخاص مطلعون على المناقشات إن ترامب تراجع عن تلك الخطة بعد تهديدات من القيادة العليا بوزارة العدل بالاستقالة إذا تمت إزالة روزين.

كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر خطة عزل روزين.

قال أحد مستشاري ترامب ، الذي طُلب منه الرد على تقارير وسائل الإعلام الأمريكية ، إن الرئيس السابق "جادل باستمرار بأن نظامنا القضائي يجب أن يحقق في تزوير الانتخابات الأوسع انتشارًا الذي ابتلي به نظامنا لسنوات، وإن أي تأكيد على عكس ذلك خاطئ".

كان رد فعل الديمقراطيين غاضبًا على تقرير صحيفة نيويورك تايمز ، حيث قال السيناتور ريتشارد دوربين ، الرئيس القادم للجنة القضائية ، إنه سيحقق في الجهود المبذولة لاستخدام وزارة العدل لتعزيز جهود ترامب للإطاحة بنتائج الانتخابات.

دعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ، تشاك شومر ، المفتش العام للوزارة ، مايكل إي هورويتز ، للتحقيق في الأمر.

توجت مزاعم ترامب التي لا أساس لها من تزوير الانتخابات - ورفضه الاعتراف بفوز بايدن - في 6 يناير بحثه مؤيديه على السير في مسيرة إلى الكابيتول للاحتجاج على التصديق على النتائج، وهو ما أدى إلى حالة هياج عام وفوضى أدى إلى مقتل خمسة أشخاص ، من بينهم ضابط شرطة في الكابيتول.

قام مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بعزل ترامب للمرة الثانية بعد أسبوع لتحريضه على التمرد في مبنى الكابيتول ، وستبدأ محاكمة مجلس الشيوخ بشأن التهمة في الأسبوع الثامن من فبراير المقبل.