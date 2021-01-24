نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستراليا تبدأ حملة التطعيم بلقاح كورونا الشهر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر وزير الخزانة الاسترالي، جوش فريدنبرغ، اليوم الأحد، أن برنامج التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في استراليا في طريقه لأن يبدأ كما هو مقرر.

ومن المقرر أن تصل أول جرعات من لقاح شركة "فايزر" إلى المستشفيات في الفترة من منتصف حتى أواخر فبراير المقبل، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم.

وأضاف "مازلنا في الطريق لتلقي تلك اللقاحات من شركة فايزر في الفترة من منتصف حتى أواخر فبراير المقبل، لسنا في نفس وضع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث تشهدان عشرات الآلاف من حالات الإصابة الجديدة".

وكانت المخاوف قد تصاعدت بشأن تأجيل تسلم اللقاح وتشديد القيود الخاصة بالإمدادات بعد أن ذكرت شركة "فايزر" أنها ستقلص الشحنات إلى دول خارج الولايات المتحدة، فيما تجدد مصنعا لها في بلجيكا.

وستتلقى المملكة المتحدة شحنات من اللقاحات، أقل مما هو مقرر الأسبوع المقبل، فيما تدعو فرنسا إلى تأجيل في الجرعة الثانية لتوسيع الإمدادات الضئيلة.

وأستراليا من ضمن الدول التي تمكنت من احتوء انتشار الفيروس بشكل واسع، لاسيما من خلال غلق الحدود وإجراء اختبارات صارمة للكشف عن الفيروس وفرض واحد من أكثر الإغلاقات صرامة في العالم، في ملبورن.