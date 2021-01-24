اليونان تطالب تركيا بالتحلى بنهج إيجابى فى مفاوضات الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الخارجية اليونانى، نيكوس دندياس، عن آماله بأن تتحلى تركيا بنهج إيجابى إزاء اجتماع مرتقب فى الأسبوع المقبل، بهدف إحياء الجهود المتعثرة منذ زمن لبدء مفاوضات بشأن مناطق متنازع عليها.





وحسبما نقلت "رويترز"، اليوم الأحد، قال دندياس فى مقابلة صحفية: "الأمر الوحيد المؤكد هو نهج أثينا الإيجابى، وآمل أن يحضر الجانب التركى إلى هذه المحادثات بروح إيجابية أيضًا".

وأشار إلى أن المحادثات التمهيدية، التى توقفت فى مارس 2016، لم تكن مفاوضات، لكنها كانت مجرد محاولة لمعرفة ما إذا كان هناك قدر كاف من التقارب يمكن على أساسه إطلاق مفاوضات بشأن قضية واحدة محددة.

وتابع الوزير اليونانى: "أريد أن أكون واضحًا، فالقضية تتمثل فى إعادة ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القارى فى بحر إيجه وشرق البحر المتوسط استنادًا إلى القانون الدولى".

وأوضح دندياس أنه "فى ظل عجز الطرفين عن التوصل لاتفاق، وإذا لم تبدأ المفاوضات بعد المحادثات التمهيدية، فسيكون عليهما الموافقة بنص مكتوب على إحالة القضية إلى المحكمة الدولية فى لاهاى".

وبحسب الوكالة، تسعى أثينا لإعادة ترسيم المناطق البحرية فى بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، إلا أن أنقرة تتذرع بضرورة "التطرق إلى جميع القضايا، بما فيها المجال الجوى، ووضع بعض الجزر اليونانية فى بحر إيجه".