السفير الأمريكى يشيد بجهود الحوار السياسى: ليبيا أمام فرصة كبيرة

جدة - نرمين السيد - أشاد السفير الأمريكى لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مساء أمس السبت، بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، قائلاً إنهم "برهنوا على قدر كبير من الشجاعة والنبل فى دفاعهم عن مطالب الشعب الليبى، بالإصرار على مغادرة القوات الأجنبية والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار".





وبحسب البيان الذى نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر "فيسبوك"، قال نورلاند، إنه "قد آن الأوان ليبدى السياسيون نفس القدر من القناعة من خلال معالجة القضايا التى حالت دون فتح الطريق الساحلى، والسماح بإعادة فتح هذا الطريق المهم، لأجل استقرار ليبيا ومصلحة الشعب الليبى". وأعرب السفير الأمريكى عن ارتياحه مع بدء مهلة الأسبوع الواحد لتقديم الترشيحات لمناصب مجلس رئاسى من 3 أعضاء ورئيس وزراء، والمقرر انتهائها يوم 28 يناير الجارى، مشجعًا الليبيين على دعم منتدى الحوار السياسى الليبى لإكمال عمله. واختتم نورلاند بيانه، مؤكدًا على أن ليبيا أمامها فرصة حقيقية لإحراز تقدم حقيقى، يمكن أن يتوج بالانتخابات فى ديسمبر 2021.

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