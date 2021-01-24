مقتل 11 من الحشد العراقى فى مواجهات مع داعش

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، أوضحت ميليشيا الحشد أن الهجوم وقع فى جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين، لافتًا إلى أنه من بين القتلى آمر الفوج الثالث باللواء 22 لقوات الحشد.

وأكد البيان الذى صدر فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، أن الإرهابيين حاولوا السيطرة على ذلك الموقع المهم عبر هجومهم الغادر والجبان، وباستخدام الانتحاريين، لتهديد أمن السكان المدنيين، مشددًا على أن استبسال عناصر الحشد الشعبى حال دون تنفيذ مخطط داعش.