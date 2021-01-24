إيران ترفض الوساطة بقضية احتجاز السفينة الكورية الجنوبية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الخارجية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن "الوساطة السياسية فى القضايا الفنية غير مقبولة لدينا، وقد أبلغنا الكوريين بذلك".

يذكر أن الحرس الثورى الإيرانى كان قد أعلن، مطلع العام فى بيان، احتجاز ناقلة النفط الكورية الجنوبية "هانكوك تشيمي"، بحجة "مخالفتها المتكررة للقوانين البيئية البحرية"، مشيرا إلى أنه كان على متنها 7200 طن من "المواد الكيميائية النفطية".