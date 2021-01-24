إسرائيل تمنع ترميم قبة الصخرة وتهدد باعتقال العاملين

منعت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم الأحد، استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية في مصلى قبة الصخرة في حرم المسجد الأقصى المبارك.
وقال مدير لجنة الإعمار في الأقصى بسام الحلاق لوكالة "وفا"، إن "قوات الاحتلال داهمت مصلى قبة الصخرة، ومنعت العاملين من استكمال اعمال الترميم، وهددتهم بالإبعاد وبالاعتقال في حال الاستمرار بالعمل".
وأضاف الحلاق أن القوات منعت أمس لجنة الأعمار في الأقصى، من تنفيذ أعمال صيانة وترميم في المصلى المرواني.
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