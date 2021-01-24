نظام نور لتسجيل طالب بالصف الأول الابتدائي 1443 من خريجي الروضات الحكومية والأهلية

نظام نور لتسجيل طالب بالصف الأول الابتدائي 1443، مع بداية الساعات الأولي من صباح اليوم، بدأ البحث عن رابط نظام نور وطريقة التسجيل عليه، حيث يبحث أولياء الأمور عن الطريقة الصحيحة والسريعة لتسجيل أبنائهم، الذين وصلوا السن المناسب للدخول لأولي ابتدائي للعام الدراسي 1443، وسوف نضع بين أيديكم الرابط المباشر للتسجيل وكيفية الدخول علية بالخطوات.

الدخول على موقع نور المركزي “noor.moe.gov.sa“.

تسجيل رقم الهوية من حساب ولي الأمر.

الدخول على تسجيل الأبناء.

ثم الدخول على تسجيل طالب جديد.

إدخال بيانات الطالب أو الطالبة كاملة.

الضغط على تسجيل.

رابط نظام نور لتسجيل طالب جديدخدمات نظام نور الإلكتروني

يقدم نظام نور الإلكتروني المعتمد من قبل وزارة التعليم السعودية، العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، فهو يسمح بتسجيل الطلاب الجدد سواء في مرحلة الروضة أو المرحلة الابتدائية، كما يقدم خدمات تعليمية ودروس للطلاب من خلال الدخول على منصة مدرستي من حساب نظام نور، كما تُتيح متابعة أولياء الأمور لمستوي أبنائهم التعليمي خلال الفصليين الدراسيين، بالإضافة لعرض النتائج الفصلية والشهرية، ويقدم النظام خدمات للمعلمين والمعلمات في الأمور الإدارية.

أن يكون الطالب قد بلغ سن 6 سنوات عند بداية العام الدراسي الجديد. يمكن التقديم للطلاب الذين يقل أعمارهم عن ستة سنوات بحوالي ثلاثة أشهر فقط. التقديم لطالب أو طالبة لأولي ابتدائي تقل أعمارهم عن سن 6 سنوات بحوالي 180 يوم، لابد من وجود شهادة معتمدة من الروضة المتخرج منها تفيد انتظامه خلال العام الدراسي، وتقبله للتعليم والابتكار.

شروط تسجيل طالب جديد أولي ابتدائي 1443وزارة التعليم السعودية

تسعي دائماً وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، على توفير أسهل وأسرع الطرق لتقديم خدماتها للطلاب وأولياء الأمور إلكترونياً، في ظل التحديث والتطوير الذي تشهده المملكة لدعم رؤية 2030، كما أن الوضع الحالي من تفشي فيروس كوفيد 19، كان السبب المؤثر في اتجاه الوزارة لاستكمال خطتها التعليمية، من خلال التعليم عن بُعد وتسجيل كافة الطلبات الخاصة بالطلاب المستجدين من خلال نظام نور.