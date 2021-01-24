ترتيب الدوري المصري 2021 ومباراة اليوم وجدول مباريات الأيام القادمة

ترتيب الدوري المصري 2021 فيما يتعلق بالدوري الممتاز الخاص بفرق كرة القدم المصرية وما هي المباراة التي سوف تقام اليوم ومن هم الفريقين الذين سيتقابلون في مباراة اليوم وتوقيت المباراة التي ستقام وعلي أي ملعب ستكون و مباريات الدوري المصري خلال الأيام القادمة وما هي الفرق التي سوف تكون في الدوري وأيضا ً اللاعبون المشاركون في هذه المباريات وفيما يخص ترتيب الفرق من حيث عدد المباريات التي تم لعبها وعدد النقاط التي حصل عليها كل فريق من الفرق المشاركة وكل ما يتعلق في جدول الدوري المصري الممتاز سنتعرف عليه في هذا المقال .

ستقام مباراة اليوم بين فريقي أنبي والبنك الأهلي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً . المباراة التي ستكون بين فريقي المقاولون و سموحه يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الحالي في تمام الساعة الخامسة مساءً . تقام المباراة بين فريقي الأهرام والأهلي في يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الحالي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً . تقام المباراة بين فريقي البنك الأهلي وطلائع الجيش في يوم الخميس 28 يناير الحالي في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة . تقام المباراة بين فريقي الاتحاد السكندري وغزل المحلة في يوم الخميس 28 يناير الحالي في تمام الساعة الخامسة . تقام المباراة بين فريقي ألزمالك ومصر المقاصة في يوم الخميس 28 يناير في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً . تقام المباراة بين فريقي سيراميك كليو باترا والجونة في يوم الجمعة 29 يناير في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً . تقام المباراة بين فريقي وادي دجلة و أسوان في يوم الجمعة 29 يناير في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً . تقام المباراة بين الإنتاج الحربي و المصري في يوم الجمعة 29 يناير في تمام الساعة الخامسة مساءً . تقام المباراة بين فريقي الإسماعيلي والأهرام يوم السبت 30 يناير في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً . تقام المباراة بين فريقي المقاولون وأنبي يوم السبت 30 يناير في تمام الساعة الخامسة مساءً .

فريق نادي الأهلي عدد المباريات 8 فوز 6 تعادل 2 خساره 0 له 19 عليه 4 الفرق 15 النقاط 20 . فريق نادي ألزمالك عدد المباريات 8 فوز 6 تعادل 2 خساره 0 له 12 عليه 2 الفرق 10 النقاط 20 . فريق نادي عدد المباريات فوز تعادل خساره له عليه الفرق النقاط فريق نادي الجونة عدد المباريات 8 فوز 4 تعادل 3 خساره 1 له 8 عليه 4 الفرق 4 النقاط 15 . فريق نادي المصري عدد المباريات 8 فوز 3 تعادل 4 خساره 1 له 10 عليه 5 الفرق 5 النقاط 13 . فريق نادي مصر المقاصة عدد المباريات 8 فوز 4 تعادل 1خساره 3 له 10 عليه 9 الفرق 1 النقاط 13 . فريق نادي عدد المباريات فوز تعادل خساره له عليه الفرق النقاط فريق نادي سيراميكا كليو باترا عدد المباريات 8 فوز 3 تعادل 2 خساره 3 له 9 عليه 8 الفرق 1 النقاط 11 . فريق نادي أنبي عدد المباريات 6 فوز 3 تعادل 1 خساره 2 له 7 عليه 6 الفرق 1 النقاط 10 . فريق نادي سموحة عدد المباريات 8 فوز 1 تعادل 6 خساره 1 له 8 عليه 9 الفرق -1 النقاط 9 .

ترتيب الدوري المصري 2021 والمباريات التي سوف تقام اليوم في أطار الجدول وما هي مباراة اليوم :-جدول الدوري المصري الممتاز فيما يخص ترتيب الفرق بمبارياته عدد نقاط كل فريق من الفرق العشر الأولي :-

ترتيب الدوري المصري 2021 وفيما يتعلق بالمباريات التي سوف تقام في شهر فبراير القادم سوف يتم عرضها علي الوسائل المتاحة سواء عبر المنصات الرسمية للنوادي أو من خلال الصحف المقروءة أو الإلكترونية كذلك أيضاً من خلال القنوات الفضائية والإعلامية المتنوعة علي مستوي دول كثيرة تتابع الدوري المصري الممتاز .