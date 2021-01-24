التسجيل في نظام نور طالب جديد 1443 الأول الابتدائي وشروط قبول المستجدين سعوديين وغير سعوديين

التسجيل في نظام نور طالب جديد 1442-1443 ، نستعرض معكم تفصيلاً التسجيل في نظام نور طالب جديد حيث اقتربت مواعيد تسجيل الطلاب الجدد المستجدين بالصف الأول الابتدائي 1442-1443 ، كما سنتعرف على شروط التسجيل في نظام نور برقم الهوية للصف الأول الابتدائي والتي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية، فيما سنرفق لكم أدناه رابط التسجيل في نظام نور طالب جديد 1442-1443.

التسجيل في نظام نور طالب جديد 1442-1443

قبل أن نوفر رابط نظام التسجيل في نظام نور طالب جديد 1442-1443 ، نوفر باختصار مواعيد تسجيل الطلاب الجدد المستجدين 1442-1443 الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للطلاب السعوديين والغير سعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وهذا بناءً على تساؤلات الكثير من أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبناءهم بالصف الأول الابتدائي السعوديين والـ غير سعوديين عبر نظام نور التعليمي.

ويأتي هذا في إطار سعي وزارة التعليم السعودية لتحقيق أعلى درجات التسهيل على أولياء الأمور عملية التسجيل في نظام نور برقم الهوية الصف الأول ابتدائي، علماً أن الوزارة اعتمدت خلال الفترة الأخيرة على تطبيق منظومة الدراسة عن بُعد والآن مع مواعيد تسجيل الطلاب الجدد المستجدين 1442-1443 الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال.

مواعيد فترات تسجيل الطلاب المستجدين 1442-1443 وزارة التعليم

أوضحت وزارة التعليم السعودية ثمانية مراحل بخصوص التسجيل في نظام نور برقم الهوية الأول الابتدائي 1442-1443 ، حيث جاءت فترات تسجيل الطلاب الجدد المستجدين الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1442-1443 كالتالي:

المرحلة الأولى: موعد تسجيل الطلاب الجدد السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية بالمفاضلة 11/6/1442.

المرحلة الثانية: موعد تسجيل الطلاب المستجدين السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية 11/6/1442.

المرحلة الثالثة: مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من أباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة 14/7/1442.

المرحلة الرابعة: مواعيد تسجيل الطلاب الجدد غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين 14/8/1442.

المرحلة الخامسة: موعد تسجيل الطلاب الجدد غير السعوديين الخاضعين للنسب المحددة للتسجيل الذي يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي 5/9/1442.

المرحلة السادسة: مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص 19/9/1442.

المرحلة السابعة: تسجيل طالب جديد نظام نور 1442 خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس 14/10/1442.

المرحلة الثامنة: مواعيد تسجيل المستجدين خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس 7/1/1443.

شروط تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي

أوضحت وزارة التعليم السعودية شروط تسجيل الطلاب المستجدين 1442-1443 التي يجب توافرها في التلاميذ المتقدمين للتسجيل في نظام نور برقم الهوية، والتي جاءت في التالي:

يجب أن يكون الطالب أو الطالبة أكمل 6 سنوات مع بداية العام الدراسي الجديد، أو على الأقل يكون الطالب أقل من السن بثلاثة شهور فقط.

بخصوص للطلاب اللذين تقل أعمارهم عن 180 يومًا يجب أن يكون الطفل مُتحصلاً على شهادة معتمدة وصادرة من روضة الأطفال تثبت حضور الطالب فصلين دراسيين، كما يجب أن يكون الطفل لديه استمارة تثبت مهارته النمائية.

يجب أن تحتوي أوراق التقديم على توصية من المعلم بالروضة توضح قدرة الطفل على الالتحاق المُبكر.

طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية الأول الابتدائي 1442-1443

يتم التسجيل في نظام نور برقم الهوية الصف الأول الابتدائي 1442 ، من خلال عدد من الخطوات الهامة حيث يُعد نظام نور المركزي البوابة التعليمية الأهم في المملكة العربية السعودية لما يُقدمه من خدمات إلكترونية كثيرة للمعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء الأمور أيضاً، وإليكم طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية الأول الابتدائي 1442-1443.

تلك هي الخطوات البسيطة التي من خلالها يتم من خلالها التسجيل في نظام نور طالب جديد 1442-1443، يُرجى الاهتمام والتركيز عليها لإتمام عملية تسجيل الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور.

الدخول على رابط نظام نور.

تسجيل دخول نظام نور عن طريق حساب ولي الأمر، ثم اختيار أيقونة تسجيل الدخول لنظام نور التعليمي

اختيار تسجيل طالب جديد الصف الأول الابتدائي.

كتابة البيانات الشخصية بدقة: ( اسم المستخدم – رقم الهوية الوطنية – كلمة المرور ورمز التحقق ).

فتح استمارة تسجيل طالب جديد بنظام نور 1442 عن طريق ملئ الاستمارة وكتابة البيانات الشخصية بدقة.

اختيار الإدارة التعليمية التي يرغب ولي الأمر التحاق نجله بها.

تحديث: بدأت عمليات تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443 عبر نظام نور التعليمي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الموافق 11-6-1442 بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية بالمفاضلة، كما بدأ نظام نور استقبال طلبات تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي 1443 ، كما بدأ تسجيل الصف الأول الابتدائي للطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذه المقالة وقدمنا رابط التسجيل في نظام نور طالب جديد 1442-1443 الصف الأول الابتدائي وطريقة تسجيل الطلاب الجدد المستجدين بنظام نور، بالإضافة إلى مواعيد فترات تسجيل الطلاب الجدد المستجدين الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1442-1443.