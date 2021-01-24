الكويت تقلص حركة المسافرين 80 في المئة

دفعت سلالة كورونا الجديدة السلطات في الكويت إلى تقليص عدد المسافرين للبلاد، بنسبة تصل إلى 80 في المئة، بحسب ما نقلت صحف ومصادر، الأحد.

وذكرت وكالة "رويترز" وصحف كويتية أن إجمالي القادمين إلى الكويت، وفق المعايير الجديدة، سيكون 1000 راكب فقط يوميا بدلا من 5 آلاف.

وستدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 6 فبراير المقبل، تجنبا لانتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، أن الكويت سجلت أول حالتي إصابة بسلالة متحورة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا، وهما لكويتيتين قدمتا من بريطانيا.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية، الجمعة، إنه "بناء على تعليمات السلطات الصحية والإدارة العامة للطيران المدني فقد تقرر تقليص عدد الركاب على رحلات الوصول إلى الكويت اعتبارا من 24 يناير وحتى 6 فبراير.

ويستثنى من هذا القرار ركاب العمالة المنزلية القادمين إلى الكويت وركاب الترانزيت، طبقا لبيان الخطوط الجوية الكويتية، دون مزيد من التفاصيل.

وتصل العمالة المنزلية إلى الكويت في الفترة الحالية، طبقا لرحلات خاصة وليست رحلات تجارية اعتيادية ويخضعون لفترة حجر إجبارية في الكويت.

وقالت صحيفة "القبس" إن هذا القرار تسبب في إلغاء نحو 60 ألف حجز وإن أسعار بعض التذاكر وصل إلى ألف دينار (3300 دولار)، حيث تم تحديد العدد الأقصى في أي طائرة قادمة بعدد 35 راكبا فقط، لزيادة إحكام الرقابة على كل القادمين وفحصهم في مطار الكويت قبل دخولهم البلاد.

ولا يشمل هذا القرار الطائرات المغادرة.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن هذا القرار جاء بديلا عن إغلاق مطار الكويت الذي طلبته وزارة الصحة الأسبوع الماضي.