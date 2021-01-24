واشنطن: 20 مليون دولار لدعم العراق فى تأمين المنطقة الخضراء

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفارة الأمريكية فى بغداد، اليوم الأحد، تخصيص 20 مليون دولار لدعم العراق فى تأمين المنطقة الخضراء التى تضم أغلب السفارات والدبلوماسيات الغربية، وذلك على خلفية هجمات إيرانية عديدة بصواريخ الكاتيوشا تعرضت لها المنطقة.





وبحسب البيان الذى نشرته وسائل الإعلام العراقية، اليوم الأحد، قالت السفارة الأمريكية إن الدعم سيشمل "تمويل فريق من المهندسين المدنيين لإجراء دراسة استقصائية شاملة لنقاط الدخول الحالية إلى المنطقة الخضراء، ووضع خطط لبوابات جديدة".

وأشار البيان إلى أن العميد جون تايكرت، كبير مسؤولى الشؤون الدفاعية فى سفارة الولايات المتحدة، قدم بالفعل تقريرًا نهائيًا من فريق المسح إلى اللواء الركن حامد مهدى الزهيرى، قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن أمن المنطقة الدولية.

واعتبر البيان أن تسليم ذلك التقرير "يمثل إنجازًا مهمًا لتأكيد المشروع التعاونى الجارى حاليًا لتعزيز أمن المنطقة الدولية لبغداد وتأمين مقر الحكومة العراقية".

وكانت السفارة الأمريكية لدى بغداد أكدت منذ ديسمبر الماضى على التزام الولايات المتحدة بمساعدة الجيش العراقى فى الحفاظ على أمن البلاد، لافتة إلى تقديم 30 سيارة مدرعة للجيش العراقى للمساعدة فى تأمين المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وقالت السفارة إنها "قدمت المركبات لفرقة القيادة الخاصة والكائنة فى قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي فى دورياته".