لبنان: عناصر إسرائيلية اخترقوا الحدود وسرقوا 7 بقرات

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن الحادث وقع فى منطقة مرجعيون الحدودية، موضحة أنه بعد أن عمد 15 عنصرًا من القوات الإسرائيلية إلى فتح البوابة الفاصلة عند نقطة الوزانى، حيث مسحت تلك العناصر المنطقة قبالة المنتزهات.
وأضافت الوكالة أنه قبل انسحابهم استولوا على 7 بقرات، موضحة أنه لم يتم الإشارة إلى تاريخ تلك الحادثة.
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