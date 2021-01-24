لقاء بين قادة عسكريين من الهند والصين لبحث توترات لاداخ

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، عن لقاء مرتقب بين قادة عسكريين من الهند والصين، يلتقون للمرة التاسعة، اليوم، فى مباحثات مستمرة لنزع فتيل التوتر على طول خط السيطرة الفعلية فى شرق منطقة لاداخ، والتوصل لحل لإنهاء الخلاف بين البلدين.





ووفقًا لشبكة "ان دى تى فى" الهندية، فقد أصر الجيش الهندى بشدة منذ فى آخر جولة من المباحثات على أن تفض الصين اشتباك قواتها على جميع نقاط الاحتكاك فى شرق لاداخ بسرعة. وأشارت الشبكة الهندية إلى وجود قوات كبيرة من الجانبين على طول خط السيطرة فى المناطق الجبلية التى يتراوح ارتفاعها بين 4.500 و5.500 متر، حيث وقعت مواجهات خطيرة بين الجانبين، ما أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديًا فى يونيو الماضى.

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