نيوزيلندا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهرين

سجلت نيوزيلندا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خارج منشأة حجر صحي منذ أكثر من شهرين، وذلك على الرغم من عدم وجود دليل فوري على انتشار الفيروس في المجتمع.

ونقلت هيئة الإذاعة الاسترالية (إيه بي سي) اليوم /الأحد/ عن المدير العام لهيئة الصحة النيوزيلندية أشلي بلومفيلد قوله "إن السيدة المصابة بالعدوى تبلغ من العمر 56 عاما، وعادت مؤخرا من أوروبا، وتم عزلها في أحد الفنادق بمدينة "أوكلاند".

وقضت السيدة 14 يوما في الحجر الصحي، مثل باقي المسافرين العائدين من الخارج، وقبل أن تعود إلى منزلها في الـ13 من يناير الجاري أجريت لها مسحتين وجاءت نتيجتهما سلبية.