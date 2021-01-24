السودان يتحدث عن تهديد مباشر لسد النهضة.. ويوجه رسالة حازمة لـ إثيوبيا

أكد وزير الموارد والري السوداني، البروفيسور ياسر عباس، أن هناك تهديدًا مباشرًا لسد النهضة الإثيوبي على خزان الروصيرص الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة.
ووفقًا للنشرة الأسبوعية لوزارة الموارد المائية والري السودانية، جاءت تصريحات عباس خلال اللقاءات التي نظمتها الوزارة للسفراء الأجانب المعتمدين بالخرطوم، لشرح موقف السودان من سد النهضة.
ولفتت النشرة إلى أن عباس شدد على أنه لا يمكن الاستمرار في هذه الدورة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية، مشيرة إلى فشل آخر جلسة مفاوضات بين الدول الثلاث في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض.
وأكدت أنه لأن الحرب ليس خيارًا، فإن الجانب السوداني بدأ منذ وقت مبكر تحركًا دبلوماسيًا لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليه من الوعيد الإثيوبي وتهديدها لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق.
وشدد وزير الري والموارد المائية السوداني، خلال لقاءاته مع السفراء الأجانب، على أن بلاده تتمسك بالحل الإفريقي لأزمة سد النهضة الإثيوبي، مطالبًا المجتمع الدولي بإقناع أديس أبابا بالتراجع عن موقفها.
ووجه رسالة خاصة لإثيوبيا بأن السودان لن يسمح بملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم يؤمن سلامة منشآته وحياة السودانيين.
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