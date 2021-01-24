طريقة التسجيل في نظام نور اول ابتدائي 1443 الطلاب المستجدين

نظام نور تسجيل اول ابتدائي 1443 بخطوات بسيطة عبر نظام نور الرسمي الذي يُعدُّ النظام الرقمي المُعتمد من وزارة التعليم، السعودية حيث تم الإعلان عن بدء القبول في الصف الأول الابتدائي للطلاب وللتسجيل تتم الخطوات إلكترونيًا نظرًا لـ تفشي الوباء المُعدي وتوفير زيارة المدرسة والتقديم بالطريقة التقليدية، وللتسجيل تابع.

يبدأ التسجيل من يوم الأحد 11 جمادى الآخرة 1442 ويستمر لحين اكتفاء المدارس حيث يتم التقديم على فترات، والتقديم قُم بتطبيق الخطوات الآتية:

زيارة نظام نور التعليمي الرسمي الدخول إلى الصفحة الرئيسية عبر التسجيل مستخدمًا الاسم وكلمة المرور. اختيار حقل تسجيل الأبناء ومن ثم الضغط على تسجيل طالب جديد. إضافة رقم الهوية للمواطنين، رخصة الإقامة للوافدين. كتابة كافة البيانات المطلوبة حول ولي الأمر وأيضًا الطالب. إرفاق المستندات، ومن ثم مراجعة الطلب مرة أخرى للتأكد من صحة المعلومات. تأكيد الطلب ومن ثم الضغط على حقل الإرسال.

في حال مطابقة الشروط اللازمة للتسجيل يتم تأكيد التسجيل وعملية التقديم.

طريقة تسجيل اولى ابتدائي في نظام نور

شروط تسجيل طلاب الصف الأول 1443

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للتسجيل على نظام نور، وتتمثل فيما يلي:

أن يكون الطالب قد قضى سنة دراسية على الأقل في رياض الأطفال المُسجلة في وزارة التعليم السعودية.

أن يُجيد الطالب المهارات الأولية التي يدرسها في الروضة.

أن تُقدم المُعلمة توصية على طالب تُفيد بإمكانية الالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

أن يكون عُمر الطالب مناسبًا حيث يشترط أن يكون 6 سنوات أو أقل بـ 180 يوم فقط في يومه الأول بالمرحلة الابتدائية.

في حال عدم توفر الشروط السابقة، يتم التعامل بـ مقابلة شخصية أو تحويل الطلب إلى الروضة في حال أن كان الطالب عُمره 5 سنوات ونصف.

طريقة تسجيل اول ابتدائي نظام نور 1443

يُمكن الانتقال بسهولة إلى نظام نور حيث يُمكن التسجيل عبر إضافة البيانات المطلوبة ومراجعتها ومن ثم تأكيد الطلب، مع العلم بأن نظام نور يوفر العديد من الخدمات أثناء وبعد الدراسة نظرًا لاستمرار العملية الدراسية رقميًا.

وبذلك نصل إلى ختام مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على كيفية تسجيل طلاب الصف الأول 1443 رسميًا مع الرابط المُخصص للتسجيل.