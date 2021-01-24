ترددات القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم مجانا كأس الاتحاد الإنجليزي

تردد القنوات الناقلة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم ، هو ما يتطلع لمعرفته جميع محبي ومتابعي كرة القدم الإنجليزية وبالتحديد ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت التي تنقل مجريات اللقاء بشكل حصري في الوطن العربي والشرق الأوسط، لذلك نختص في هذا المقال رصد تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم على نايل سات عربسات هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم ، يستضيف ملعب أولد ترافورد معقل المان يونايتد واحدة من أهم مباريات كرة القدم الإنجليزية حيث يلتقي الكبيرين ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وقد كشف مدرب الريدز يورجن كلوب عند سؤاله عن موقف محمد صلاح من التواجد في تشكيلة ليفربول ضد مانشستر يونايتد الليلة قائلاً: أنه من المرجح تماماً مشاركة مو صلاح في لقاء اليوم، وسوف نتعرف على تشكيلة ليفربول ضد مانشستر يونايتد المتوقعة اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر يونايتد المتوقعة



الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: جويل ماتيب ، ألأكسندر أرلوند ، روبيرتسون ، فابينيو.

الوسط: هندرسون ، جونز ، فينالدوم.

الهجوم: صلاح ، ماني ، فيرمينيو.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم

وهناك الكثير من القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم على نايل سات عربسات هوت بيرد في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ويكون التعليق خلالها باللغة الأجنبية سنوافيكم بها بعد الكشف عنها بخلاف الموضحة أعلاه، قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم.