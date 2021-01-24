أخبار اليمن : تحذيرات من أجواء باردة وموجة غبار

تحذيرات من أجواء باردة وموجة غبارحذر المركز الوطني للأرصاد من تأثيرات الأجواء الباردة وانتشار الغبار في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية أن تستمر الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء, فيما ستكون باردة على المناطق المرتفعة من محافظات حجة، المحويت، إب، الضالع، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، الجوف ومأرب .

وأشار المركز إلى استمرار تواجد العوالق الترابية على أجزاء من المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف والمرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صعدة، حجة، عمران، صنعاء، المحويت، ذمار، البيضاء، إب وتعز وصولاً إلى أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية ومن المحتمل تلاشيها تدريجياً .

وحث المزارعين على حماية محاصيلهم الزراعية من آثار موجة البرد الشديدة، محذراً سائقي المركبات في المناطق المتأثرة بالغبار والعوالق الترابية من التدني في مدى الرؤية الأفقية، ودعا مرضى الصدر وكبار السن والأطفال إلى عدم التعرض المباشر للأتربة والغبار .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: عمران : 3.5 , صنعاء : 3.6 , ذمار : 4.5 , سيئون : 6.0 , السدة : 7.5 , عتق : 7.6 , حجة : 8.8.

