أخبار اليمن : قوى العدوان تواصل ارتكاب الخروقات بالحديدة

قوى العدوان تواصل ارتكاب الخروقات بالحديدةواصلت قوى العدوان ارتكاب الخروقات بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على صعدة، مأرب ونجران خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 123 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتا وعشرة خروقات بقصف مدفعي لعدد 46 قذيفة و90 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة .

وشملت الخروقات تحليق ست طائرات حربية في أجواء المدينة والمنظر وكيلو16 و 12 طائرة تجسسية في أجواء شارع الـ50 وكيلو16 والمنظر و حيس والجاح والجبلية.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على شبكة الاتصالات في منطقة الجعملة بمديرية مجز محافظة صعدة، وأربع غارات على منطقتي الشبكة والطلعة في نجران.

وأشار إلى أن الطيران شن في محافظة مأرب غارتين على مديرية مدغل وأربع غارات على مديرية ماهلية.