إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 99.3 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 99.3 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأحد، أن حصيلة المصابين تجاوزت 99 مليونا و338 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 71 مليونا و397 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 2 مليون و131 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة فقد سجلت دول العالم السبت، تراجعاً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 575 ألفا و647 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,889 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا بالجائحة في العالم من حيث الوفيات، هي: أميركا (427,635 وفاة)، والبرازيل (216,475 وفاة)، والهند (153,376 وفاة)، والمكسيك (149,084 وفاة)، وبريطانيا (97,329 وفاة).

كم اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث أعداد الإصابات، هي: أميركا (25,566,789 إصابة)، والهند (10,655,435 إصابة)، والبرازيل (8,816,254 إصابة)، وروسيا (3,698,273 إصابة)، وبريطانيا (3,617,459 إصابة).