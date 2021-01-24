إبراهيموفيتش يهاجم نجم أتالانتا ويشعل الإنترنت

عاد المهاجم السويدي المثير للجدل زلاتان إبراهيموفيتش لتصريحاته الهجومية، وكان "ضحيته" هذه المرة مهاجم أتالانتا الإيطالي، دوفان زاباتا.

وبدا النجم السويدي غاضبا من هزيمة فريقه إي سي ميلان الكبيرة، على يد أتالانتا، بنتيجة 0-3، السبت، ليهاجم نجم المباراة زاباتا، الذي سجل الهدف الثالث في مرمى متصدر الدوري الإيطالي.

ومع قرب انتهاء المباراة، طالب لاعبو ميلان بركلة جزاء، بعد عرقلة داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم رفض تلبية مطالبهم.

ووفقا لموقع "فوتبول إيتاليا"، سخر المهاجم الكولومبي زاباتا من مطالب زلاتان بالحصول على ركلة جزاء رغم انتهاء المباراة فعليا، فقال له: "هل تريد ركلة الجزاء الـ13؟"، في إشارة إلى أن ركلة الجزاء ستمنح زلاتان الهدف رقم 13 في الدوري.

ولكن النجم السويدي إبراهيموفيتش هاجم المهاجم الكولومبي بتصريحات نارية معتادة، على أرضية الملعب: "لقد سجلت أهدافا في مشواري أكثر من عدد المباريات التي لعبتها أنت في حياتك"، حسب ما أشار الموقع.

ووفقا للصحيفة، تجاهل المهاجم الكولومبي "هجمات زلاتان" بعدها، وأدار ظهره للهداف التاريخي، قبل أن يصفر الحكم نهاية اللقاء بفوز أتالانتا بنتيجة 3-0.

وأشعلت تصريحات زلاتان مواقع الإنترنت كعادتها، وبدأت جماهير الكرة باسترجاع تصريحات اللاعب اللاذعة، معجبين بسرعة بديهته المتواصلة.

يذكر أن الهداف السويدي البالغ من العمر 39 عاما، سجل 12 هدفا في الدوري هذا الموسم، من ضمنها 3 ركلات جزاء.

وتعتبر الهزيمة هذه الأكبر لميلان هذا الموسم، وهو الفريق الذي يتمسك بفارق ضئيل بصدارة "السيريا آ"، بفارق نقطتين عن ملاحقه إنتر ميلانو.