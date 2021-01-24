أمير الكويت يعيد تكليف صباح الخالد بتشكيل الحكومة

جدة - نرمين السيد - وتقدمت حكومة صباح الخالد، باستقالتها إلى مجلس الأمة الكويتى فى أعقاب خلاف وقع بعد انتخابات مجلس الأمة. وكان أمير الكويت وافق على استقالة حكومة صباح الخالد، قبل أيام، ليعيد تكليف الخالد نفسه بتشكيل الحكومة الجديد، اليوم الأحد، حسبما أفادت صحيفة "الراى" الكويتية.

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