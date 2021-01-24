إسرائيل تمنع أعمال الترميم فى قبة الصخرة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لتصريحات نقلتها وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، قال مدير لجنة الإعمار فى الأقصى، بسام الحلاق، إن "قوات الاحتلال داهمت مصلى قبة الصخرة، ومنعت العاملين من استكمال أعمال الترميم، وهددتهم بالإبعاد وبالاعتقال فى حال الاستمرار بالعمل".

وأوضح الحلاق، أن "قوات الاحتلال منعت أمس لجنة الأعمار فى الأقصى، من تنفيذ أعمال الصيانة والترميم فى المصلى المروانى".

كما استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية اقتحام الشرطة الإسرائيلية لقبة الصخرة المشرفة، ومنع أعمال الترميم التى تقوم بها لجنة إعمار المسجد الأقصى داخلها، حيث أكد وكيل الوزارة حسام أبو الرب، على أن "الاحتلال يهدف الى الاستيلاء على "الأقصى"، ومنع الجهات المختصة وصاحبة الحق من العمل".

وأضاف أبو الرب، أن "الاستمرار بهذه الجرائم بدعم من المستوى السياسى الإسرائيلى بشكل علنى، يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته، والتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الانتهاكات"، محذرًا من الأخطار الحقيقية المحدقة بالقدس المحتلة.

واختتم وكيل الأوقاف الفلسطينية، بأن "الأمر يوجب على العرب والمسلمين شعوبًا وحكومات، أن يضعوا هذه القضية على رأس سلم أولوياتهم".