اعتمدت دائرة الصحة بأبو ظبي، 3 فحوصات جديدة لتشخيص فيروس كورونا "كوفيد-19"، في أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية العاجلة التابعة للمنشآت الصحية.
ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جاء ذلك بما يساهم في اتخاذ قرارات سريعة وتقديم خدمات صحية طارئة تتسم بالجودة والسلامة، وبناء على التطورات العلمية في الكشف عن الفيروس.
وكانت الفحوصات الجديدة، هي فحص "مولدات المضادات" وهو اختبار تشخيصي عبر مسحة الأنف، وفحص "RT-LAMP الجيني"، وهو إجراء مسحة للأنف والحصول على النتائج في أقل من ساعة.
كما يوجد فحص اللُعاب وهو اختبار يشخص كورونا في نطاق محدد ويستخدم للأطفال في حال تعذُر إجراء مسحة الأنف.
وذكرت الصحيفة الإماراتية أن مزايا الفحوصات الجديدة هي سرعة الحصول على النتائج، كما تساعد الأطباء على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن الرعاية الصحية اللازم تقديمها للمرضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو ظبي تعتمد فحوصات جديدة لتشخيص كورونا.. تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.