شاهد.. أسراب هائلة من الجراد تجتاح جازان بالسعودية

شهدت عدد من المحافظات بمنطقة جازان السعودية، تحليقًا كثيفًا لأسراب من الجراد.
ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، رصد الأهالي انتشار أسراب من الجراد والتي أتت من سماء المنطقة، حيث أثار العدد ذعر المواطنين وأطفالهم.
وتداول عدد من المواطنين، مقطع فيديو يرصد اجتياحا هائلا للجراد في سماء محافظة صبيا بجازان، والتي كانت قادمة من الاتجاه الشمال وانتشارها بشكل كثيف فوق المسطحات الخضراء والمزارع وعلى الطريق الدولي غرب المحافظة.
وطالب المواطنون الجهات المعنية بسرعة مكافحتها قبل إلحاقها الأضرار.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة البيئة أنه يتم مكافحة الجراد عن طريق مبيدات معتمدة من منظمة الأغذية والزراعة، وهي مبيدات صديقة للبيئة ولا تؤثر عليها.
وحذّرت الوزارة من خطورة تناول هذا الجراد، مؤكدة أن له أضرارًا على صحة الإنسان بسبب المواد الكيميائية التي يتم استخدامها في مكافحته، وقد يسبب التسمم.
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