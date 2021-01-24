نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنان يتهم إسرائيل باختراق جديد للحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، اليوم الأحد، أن عناصر من القوات الإسرائيلية اخترقت الحدود اللبنانية ولم تغادرها إلا بعد سرقة 7 بقرات.

ولفتت الوكالة أن الحادثة وقعت في منطقة مرجعيون الحدودية بعد أن عمد 15 عنصراً من القوات الإسرائيلية إلى فتح البوابة الفاصلة عند نقطة الوزاني، حيث مسحت تلك العناصر المنطقة قبالة المنتزهات، وقبل انسحابهم استولوا على 7 بقرات.

ولم يتم الإشارة إلى تاريخ الحادثة.