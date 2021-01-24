بدء تقديم طلب تجنيد الأمن العام الأردني 2021 مسلح وسائق رابط موقع تجنيد أمن عام

تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2021 ، أعلنت مديرية الأمن العام الأردني شؤون الأفراد مركز تجنيد الأمن العام عن فتح باب استقبال طلبات تجنيد الأمن العام للذكور مهنة مسلح وسائق، وذلك حسب المواعيد المُحددة وعدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بـ تقديم طلب تجنيد الأمن العام الأردني 2021، وسوف نتعرف معكم خلال هذه المقالة على كافة التفاصيل ورابط تقديم طلب تجنيد الأمن العام الأردني 2021 مهنة مسلح وسائق فقط، وبعض الملاحظات الهامة التي أوضحتها مديرية الأمن العام الأردني لجميع الراغبين في تجنيد أمن عام ٢٠٢١.

تقديم طلب تجنيد الأمن العام 2021

تقديم طلب تجنيد أمن عام ٢٠٢١ ، أوضحت شؤون الأفراد بمديرية الأمن العام أن من تقدم سابقاً للتجنيد عليه التقديم من جديد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية الأمن العام الأردني باعتبار الطلبات والمعاملات المقدمة سابقاً ملغية ولن يتم النظر إليها، وسوف نتعرف على طريقة التقديم بطلب تجنيد الأمن العام الأردني 2021.

تقديم طلب تجنيد الأمن العام الأردني 2021 ، قبل أن نوفر لكم رابط تجنيد أمن عام 2021 مهنة مسلح وسائق فقط نتعرف شروط تقدم طلب تجنيد الأمن العام 2021 ، والتي أوضحتها مديرية الأمن العام متمثلة في شؤون الأفراد مركز تجنيد الأمن العام الأردني.

شروط تقديم طلب تجنيد الأمن العام

كما ذكرنا فقد أوضحت مديرية الأمن العام شروط تقديم طلب تجنيد أمن عام مهنة مسلح وسائق فقط، والتي تمثلت في التالي:

يُشترط أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

أن يكون المتقدم للتجنيد قد أكمل 17 عاماً من عمره ولا يزيد عن 27 عاماً حتى تاريخ 31/12/2021 (مواليد 1/1/1995م وما بعد).

أن لا يقل الطول عن ( 168سم) وأن يتناسب الطول مع الوزن.

أن يكون لائق للخدمة من الناحية الصحية وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغيــر محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة كالسرقة أو الاختلاس والرشوة وسوء الائتمان أو أيه جريمة مخلة بالأخلاق العامة.

أن لا تكون له خدمة سابقة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية.

أن يكون المتقدم للتجنيد بمهنة سائق حاصل على رخصة سوق (جيـر عادي) فئة ثالثة ولغاية السادسة.

كل من يقع عليه الاختيار بمهنة سائق يتوجب عليه إحضار كفاله عدلية بقيمة (2000) دينار والخضوع لفحص عملي قبل الموافقة على تجنيده.

موعد تقديم طلب تجنيد أمن عام ٢٠٢١

أوضحت مديرية الأمن العام الأردني أنه سيتم استقبال طلبات تجنيد الأمن العام 2021 من خلال الموقع الإلكتروني فقط وذلك بدءاً من صباح اليوم الأحد الموافق 24/1/2021 وينتهي التقديم يوم الأربعاء الموافق 10/2/2021م في تمام الساعة الثانية عشرة ليلاً وسيتم إيقاف استقبال الطلبات بعد هذا التاريخ.

رابط تجنيد الأمن العام 2021

أوضحت مديرية الأمن العام الأردني أنه من خلال الدخول على موقع تجنيد الأمن العام ، يمكنكم تقديم طلب تجنيد أمن عام والإطلاع على كافة التفاصيل بخصوص الوثائق المطلوب إحضارها عند المراجعة للمقابلة الشخصية بالموعد والمكان الذي سيتم تحديده لاحقاً.