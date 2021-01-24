نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين 1442- 1443 | رابط نظام نور تسجيل الصف الأول الابتدائي

نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين 1442-1443، تبدأ وزارة التعليم السعودية فتح استقبال طلبات تسجيل الطلاب المستجدين أولي ابتدائي عبر نظام نور التعليمي، يوم الأحد الموافق 11-6-1442 وتزداد عمليات البحث خلال هذه الفترة عن رابط تسجيل الطلاب المستجدين في المدارس الحكومية والأهلية عبر نظام نور المركزي الجديد، وسوف نرفق لكم أدناه رابط نظم نور لتسجيل الطلاب المستجدين 1442-1443.

نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين 1442-1443 الصف الأول الابتدائي ، يعمل نظام نور التعليمي على تسهيل العملية الإلكترونية عبر الخدمات العديدة التي يُقدمها ويستهدف من ذلك التيسير على أولياء الأمور في إتمام عملية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور التعليمي من خلال رابط توفره وزارة التعليم السعودية والذي نوفره لكم أدناه.

وكان من ضمن شروط وزارة التعليم السعودية التي يجب توافرها في الطلاب اللذين سيتم تسجيلهم بالصف الأول الابتدائي عبر نظام نور التعليمي أن يكون الطلاب قد أكملوا 6 سنوات مع بداية العام الجديد واستثنت الوزارة جميع الطلاب من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بشرط اجتيازهم مرحلة رياض الأطفال.

موعد تسجيل الطلاب الجدد السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية بالمفاضلة 11/6/1442. تسجيل الطلاب المستجدين السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية 11/6/1442. تسجيل الطلاب المستجدين السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من أباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجري بها مفاضلة 14/7/1442. تسجيل الطلاب الجدد غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين 14/8/1442. تسجيل الطلاب الجدد غير السعوديين الخاضعين للنسب المحددة للتسجيل الذي يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي 5/9/1442. تسجيل الطلاب المستجدين غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص 19/9/1442. تسجيل طالب جديد نظام نور 1442 خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس 14/10/1442. تسجيل المستجدين خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس 7/1/1443.

الجدول الزمني لتسجيل الطلاب المستجدين 1442-1443رابط موقع نظام نور تسجيل الطلاب الجدد الصف الأول الابتدائي 1443

نضع لكم الآن رابط نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين 1442-1443 في الصف الأول الابتدائي، حيث يُمكنكم الدخول على رابط نظام نور التعليمي من خلال حساب ولي الأمر وإتمام عملية تسجيل الصف الأول الابتدائي، هذا وقد نوهت وزارة التعليم السعودية أن عملية تسجيل الطلاب المستجدين نظام نور 1443 ، يتم من خلال حساب ولي الأمر فقط ولا يُسمح بدخول أي شخص أخر وإتمام عملية التسجيل.

ومن خلال ما يتوارد علينا من رسائل عبر الموقع فهناك البعض من أولياء الأمور يوجهون شكوى مستمرة بسبب عدم تفعيل رابط نظام نور لتسجيل الطلاب المستجدين 1442-1443 ، ولكن نود أن نُطمئنكم أن رابط موقع نظام نور التعليمي سيتم تفعيلة في الموعد المُحدد لتسجيل الطلاب المستجدين وهو يوم الأحد الموافق 11-6-1442.

تحديث: بدأت وزارة التعليم السعودية عبر رابط نظام نور استقبال طلبات تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443 بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية بالمفاضلة ، وتسجيل أولى ابتدائي 1443 عبر نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية عن طريق الدخول بحساب ولي الأمر فقط، ويوجد ضغط كبير على موقع نظام نور التعليمي مما يؤدي إلى ضعف الموقع وعدم فتحه بسهولة ولكن ُيرجى الانتظار قليلاً أو المحاولة مرة أخرى وسيتم فتح رابط نظام نور تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443.