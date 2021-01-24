رابط تقديم الأمن العام الأردني 2021 والشروط و الأوراق المطلوبة للتقديم

رابط تقديم الأمن العام الأردني بمديرية شؤون الأفراد ” مركز تجنيد الأمن العام ” في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعلنت الأردن في خلال الأيام القليلة الماضية بالإعلان عن بدء التقديم علي العديد من الوظائف المختلفة لتجنيد الذكور بالصبغة العسكرية في الأمن، ويمكن لجميع حملة الشهادة الثانوية بالتقديم وفقاً للشروط و المعايير التي وضعتها مديرية شؤون الأفراد علي أن يكون المتقدمين أعمارهم لا تتجاوز 27 عاماً ومن خلال المقال سنتعرف علي الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف المعلن عنها من قبل الأمن العام الأردني كما سيتم عرض جميع الأوراق المطلوبة ورابط التقديم الذي وفرته الجهات المختصة للالتحاق بتلك الوظائف في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها البلاد.

رابط تقديم الأمن العام الأردني والشروط الواجب توافرها في المتقدمين

أشارت المديرية العامة لشؤون الأفراد الأردنية ” مديرية الأمن العام ” علي انه يجب توافر بعض الشروط في المتقدمين الراغبين الحصول علي الوظائف المعلن عنها وهي مهنتي ” مسلح وسائقين ” وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم للوظيفة اردني الجنسية فقط لا غير.

يجب ألا يقل طول المتقدم للوظيفه عن 168 سم .

يجب أن يكون المتقدم طوله متناسب مع وزنه عند التقديم.

يجب ألا يقل عمل المتقدم عن 18 عاما! ولا يزيد عن 27عام عند التقديم.

يجب ألا يكون المتقدم خدم في القوات المسلحة أو احد الأجهزة الأمنية في السابق.

يجب أن يجتاز المتقدم الاختبارات المعدة من قبل الأمن العام واجتياز المقابلة الشخصية.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وليس لديه أي أحكام سابقة مخله بالشرف و الأمانة.

يجب علي المتقدمين علي وظيفة سائق أن يكون لدية رخصة قيادة سارية من الدرجة الثانية وحتي الدرجة السادسة.

هوية الأحوال المدنية و تكون سارية.

دفتر العائلة الخاصة بالوالد وفي حالة وفاة الأب يجب تقديم شهادة الوفاة الخاصة به.

شهادة الميلاد وصورة مصدقة منها.

شهادة الدبلوم التي حصل عليها علي أن يكون مصدق عليها.

صورة خاصة لشهادة التعيين

رابط تقديم الأمن العام الأردني و الأوراق المطلوبة

ويتم تقديم الأوراق و الطلبات السابقة علي الموقع الرسمي للأمن العام الأردن ومن يتم قبول طلب التقديم الخاص به علية أن يدفه 2000 دينار اردني لتأكيد الالتحاق بالوظيفة.